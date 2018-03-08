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СМИ: Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь находятся в коме

8 марта 2018, 09:49

Четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали недомогание.
Вместе с экс-полковником ГРУ отравилась его дочь

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в состоянии комы, сообщает «RT на русском» со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечено, что в коме также находится пострадавший от неизвестного вещества сотрудник полиции.

РИА Новости сообщает, что Сотленд-Ярд отказался комментировать эти сообщения. В полиции отметили, что не собираются раскрывать имена и давать дополнительные комментарии сверх того, что было сказано.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери произошло ЧП. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 33-летняя женщина почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в одну их местных больниц.


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