СМИ: Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь находятся в коме

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в состоянии комы, сообщает «RT на русском» со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечено, что в коме также находится пострадавший от неизвестного вещества сотрудник полиции.

РИА Новости сообщает, что Сотленд-Ярд отказался комментировать эти сообщения. В полиции отметили, что не собираются раскрывать имена и давать дополнительные комментарии сверх того, что было сказано.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери произошло ЧП. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 33-летняя женщина почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в одну их местных больниц.