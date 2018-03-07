Скотланд-Ярд назвал отравление Скрипаля покушением на убийство

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Отравление бывшего полковника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля было попыткой его убить. К такому выводу пришли специалисты британского Скотланд-Ярда, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

По словам главы контртеррористического отела полиции Лондона Марка Роули, для осуществления своих планов злоумышленники применили нервно-паралитическое отравляющее вещество. По информации «Известий», это мог быть VX-газ или зарин.

Ранее стало известно, что вместе со Скрипалем отравилась и его дочь. Оба находятся при смерти. Кроме того, как уточнил Роули, пострадал и полицейский, который принимал участие в операции по спасению Скрипаля. Его состояние оценивается как тяжелое, он проходит курс лечения.

Кремль опроверг слухи о причастности России к покушению на бывшего сотрудника центрального органа разведки ВС РФ.