Спецслужбы Британии начали искать замешанных в покушении на Скрипаля киллеров

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Занимающиеся расследованием покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию британские спецслужбы ищут профессиональных наемных убийц. Об этом со ссылкой на источники пишет The Independent, передает «Коммерсантъ».

Специалисты убеждены, что нестандартная организация атаки указывает на «действующих или бывших финансируемых государством участников».

При этом ни полиция, ни специальные службы не называют конкретное нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-разведчик и его дочь, отмечая при этом его исключительную редкость.

Сейчас отравленные 4 марта в Солсбери Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль находятся в коме.