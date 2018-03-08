СМИ: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины по аресту активов «Газпрома»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем планы Украины по аресту активов ПАО «Газпром» по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник.

Шефчович якобы узнал о намерении украинской стороны арестовать активы российской компании от Новака и удивился им. По его словам, «украинцы обещали этого не делать».

Еврокомиссия сможет запросить у Украины дополнительную информацию по ситуации только после окончания праздников. Встреча еврокомиссара и российского министра может состояться уже в середине следующей недели, добавил собеседник агентства.

Ранее Украина уже начала арест активов корпорации «Газпром», находящихся на ее территории, из-за невыполнения ею решения Стокгольмского арбитража.