Украина начала опись и арест имущества «Газпрома»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Украина начала процедуру описи и ареста имущества российской корпорации «Газпром», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Под арест попало имущество компаний «Газпром-сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и компании «Газтранзит».

Основанием для этого послужили якобы невыполненные постановления Стокгольмского арбитражного суда и нарушение монопольного законодательства Украины. В связи с этим власти Украины хотят заставить «Газпром» выплатить штраф в сумме около 368 млрд руб.

Владимир Гройсман также поручил Минюсту Украины изучить вопрос ареста находящегося в других странах имущества «Газпрома». Об этом он вчера сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что неделю назад из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину и вернул предоплату за март. Компания «Нафтогаз Украина» заявила, что потребует компенсировать убытки, после чего глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания намерена расторгнуть заключенные с Украиной контракты.

Несколько дней назад «Газпром» начал запустила процедуру прекращения сотрудничества.