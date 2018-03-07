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Экономика и финансы

На Украине продумают возможный арест активов «Газпрома» по всему миру

7 марта 2018, 20:12

«Газпром» должен нести жесткую ответственность за невыполненные обязательства, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить вероятный арест мировых активов «Газпрома», если он не выполнит постановление Стокгольмского арбитража. Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«Мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить „Газпром“ выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства — нести жесткую ответственность», — говорится в сообщении в социальной сети. 

Ранее сообщалось, что «Газпром» назначил «Нафтогаза» встречу, чтобы обсудить расторжение контрактов.


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