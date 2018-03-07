На Украине продумают возможный арест активов «Газпрома» по всему миру

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить вероятный арест мировых активов «Газпрома», если он не выполнит постановление Стокгольмского арбитража. Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«Мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить „Газпром“ выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства — нести жесткую ответственность», — говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Газпром» назначил «Нафтогаза» встречу, чтобы обсудить расторжение контрактов.