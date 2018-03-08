Порошенко предрек РФ «полное разрушение» из-за газового конфликта

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Игнорирование решений судов может привести Россию к «полному разрушению». Об этом в связи с газовым конфликтом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Financial Times, передает РБК.

В ответ на вопрос о неисполнении ПАО «Газпром» решений Стокгольмского арбитража украинский лидер заметил, что относится к проблеме очень серьезно. И добавил: «Речь идет о том, может ли Россия вообще считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон».

По словам Порошенко, его страна подала уже несколько исков против РФ. «Но если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться», – подчеркнул он.

Свою позицию Президент Украины объяснил тем, что неисполнение российской стороной решений арбитража ведет к разрушению правил международной торговли, как ранее, по его мнению, ее действия разрушили «всю глобальную систему безопасности».