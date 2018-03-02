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Экономика и финансы, Политика

«Газпром» заявил о полном расторжении контрактов с «Нафтогазом»

2 марта 2018, 17:26

Алексей Миллер счел решение Стокгольмского арбитража нарушающим баланс интересов сторон.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). ПАО «Газпром» приняло решение полностью расторгнуть контракты с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления российской корпорации Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Это решение руководитель «Газпрома» объяснил тем, что Стокгольмский арбитраж принял различные решения по договорам с «Нафтогазом» на поставку топлива и на его транзит, нарушив баланс интересов сторон.

Миллер обвинил шведский суд в следовании двойным стандартам и подчеркнул, что возглавляемая им компания не будет за свой счет решать экономические проблемы другой страны.

Охарактеризовав дальнейшее продление действия контрактов как «экономически нецелесообразное и невыгодное» для «Газпрома», он пояснил, что компания немедленно начнет процедуры их расторжения – в том же самом Стокгольмском арбитраже.

По результатам рассмотрения двух исков шведский суд обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов


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