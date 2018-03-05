«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). «Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о начале расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, заявил глава российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитражный суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4 млрд долларов как компенсацию за недопоставку газа через Украину. С учетом встречных требований российская компания должна выплатить «Нафтогазу» порядка 2,5 млрд рублей.

Ранее директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Газпрому» было направлено уведомление о необходимости компенсации за расходы, связанные с закупкой газа у европейских поставщиков. По данным украинской компании, цена газа от европейских импортеров в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» почти на треть.

В начале месяца «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину.