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Экономика и финансы

«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов

5 марта 2018, 18:04

Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию уплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов по транзитному контракту.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). «Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о начале расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, заявил глава российской компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитражный суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4 млрд долларов как компенсацию за недопоставку газа через Украину. С учетом встречных требований российская компания должна выплатить «Нафтогазу» порядка 2,5 млрд рублей.

Ранее директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Газпрому» было направлено уведомление о необходимости компенсации за расходы, связанные с закупкой газа у европейских поставщиков. По данным украинской компании, цена газа от европейских импортеров в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» почти на треть. 

В начале месяца «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину.

 


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