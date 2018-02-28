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Экономика и финансы

«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском суде

28 февраля 2018, 23:19

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить 4,63 млрд долл. по транзитному контракту с «Нафтогазом» за недостаточные объемы транзита. Об этом украинская компания сообщила в своем Twitter.

«По решению Стокгольмского арбитража „Нафтогаз“ добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку „Газпромом“ согласованных объемов газа для транзита», — говорится в сообщении в социальной сети.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза», отмечает пресс-служба.

В 2014 году «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Суд удовлетворил требования компаний не полноостью. Так, «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» более 2 млрд долл. за осуществленные поставки.


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