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Политика

МИД РФ ответил на заявление Джонсона о возможном бойкоте ЧМ по футболу

6 марта 2018, 19:57

Захарова назвала «дикостью» слова министра иностранных дел Британии.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «дикостью» слова глава МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможном бойкоте его страной чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее британский министр иностранных дел заявил в Палате общин, что если причастность России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет доказана, сборная Англии может бойкотировать мундиаль. Кроме того, Джонсон предупредил о возможности введения новых санкций.

Сейчас Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии. Кремль отрицает причастность российской стороны к этому инциденту. 


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