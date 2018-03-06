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Джонсон пригрозил ответом в случае причастности РФ к отравлению Скрипаля

6 марта 2018, 17:46

Глава британского МИД не исключил бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил решительным ответом на возможную причастность России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он заявил об этом в Палате общин, передает «Би-би-си».

Глава британского МИД заверил, что делать выводы до завершения расследования преждевременно, но в случае подтверждения подозрений «Правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом».

По словам Джонсона, если РФ действительно причастна к отравлению, это может привести к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года со стороны английской сборной и введению новых санкций.

«Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным», – резюмировал министр иностранных дел Британии.

Сейчас Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии. Кремль отрицает причастность российской стороны к этому инциденту. 


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