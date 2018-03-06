(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Кремль опроверг слухи о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Президента РФ заявил, что все обвинения в сторону Москвы, связанные с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля не обоснованы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта в одном из торговых центров Солсбери произошло ЧП. 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и 30-летняя девушка почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в одну их местных больниц.

Власти города объявили о чрезвычайной ситуации.Торговый центр и некоторые другие районы города оцепили, а специалисты провели там дезинфекцию в защитных костюмах.

