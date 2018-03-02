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При заселении гостей ЧМ-2018 в Татарстане арендодатели обязаны уведомить участковых

2 марта 2018, 17:12 , Фото: Султан Исхаков

При заселении гостей ЧМ-2018 в Татарстане арендодатели обязаны уведомить участковых Сергей Иванов предупредил владельцев сдаваемого в аренду жилья об обязанности уплатить налоги.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Собственники квартир из Татарстана, которые сдадут жилье гостям и болельщикам ЧМ-2018 по футболу, обязаны уведомить об этом участковых. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В первую очередь собственник квартиры обязан уведомить своего участкового о том, что намеревается сдавать свою квартиру. Сотрудник полиции должен знать, в каком доме будут временно проживать российские туристы или граждане иностранных государств. Во-вторых, сторонам необходимо оформить договор аренды жилья. Договор – это не только условие законности сделки, но и защита прав арендодателя и квартиросъемщика», – отметил собеседник агентства.

При этом владельцы недвижимости должны помнить, что со всех полученных сумм необходимо будет заплатить налог при подаче очередной годовой декларации. Сергей Иванов пояснил, что собственник, регулярно сдающий квартиру или апартаменты посуточно, должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, поскольку он получает систематический доход. В противном случае такая деятельность является незаконной. Собственникам, сдающим жилье в наем, необходимо встать на налоговый учет. 


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