Во время ЧМ-2018 стандартный номер отеля «5 звезд» в Казани стоит 27 — 45 тысяч рублей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В период проведения ЧМ-2018 по футболу стандартный номер в отеле категории «пять звезд» обойдется в 27 — 45 тыс рублей в сутки. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В категории „четыре звезды“ стандартный номер стоит от 15,5 до 29 тыс. рублей в сутки. Самое недорогое размещение в категории „без звезд“, где номера стоят от 3,4 до 6,8 тыс. рублей за номер за сутки проживания», — рассказал эксперт.

Принято постановление Правительства РФ № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территориях субъектов РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA-2018». В нем расписаны максимальные цены по гостиницам разного уровня для каждого региона, принимающего игры чемпионата.

На сегодняшний день Госкомитет РТ по туризму, Роспоотребндзор, прокуратура РТ и УФАС по РТ проводятся постоянный мониторинг сайтов бронирования и личных сайтов коллективных средств размещения гостей на предмет нарушения этого постановления. Если где-то выявляется нарушение, то собственники гостиниц получают предупреждение.

«Как правило, все нарушения устраняются в течение часа. На сегодняшний день могу сказать, что в Татарстане систематических нарушений этого постановления не выявлено», — подчеркнул Сергей Иванов.

Ответственность за превышение установленных цен установлена ст. 14.6 КоАП РФ и составляет для юридических лиц сумму в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более года.

