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На ЧМ-2018 по футболу в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей

2 марта 2018, 11:06 , Фото: Султан Исхаков

На ЧМ-2018 по футболу в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей Гости ЧМ-2018 по футболу разместятся в Казани в гостиницах, отелях, хостелах и в частном секторе.
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 (Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На ЧМ-2018 по футболу в этом году в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей. Об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Интервью с Сергеем Ивановым

«По количеству ожидаемых гостей ЧМ-2018 по футболу станет беспрецедентным событием для Казани. Подготовка к грандиозному событию в мире спорта в столице Татарстана сейчас ведется по всем направлениям», — сообщил эксперт.
В настоящее время многочисленные проверки проходят все гостиницы и предприятия общественного питания. К предстоящему мероприятию готовятся туркомпании и экскурсоводы. Все они находятся в режиме усиленной подготовки, чтобы событие мирового масштаба встретить на самом высоком уровне.

Интервью с Сергеем Ивановым

«Многочисленные гости разместятся в гостиницах, отелях, хостелах и в частном секторе. На сегодняшний день в Татарстане есть пять гостиниц категории «5 звезд», 24 гостиницы категории «4 звезды», 56 гостиниц категории «3 звезды». Остальные объекты – это категория «2 звезды», «1 звезда» и без звезд», — уточнил Сергей Иванов.


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