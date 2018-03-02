На ЧМ-2018 по футболу в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На ЧМ-2018 по футболу в этом году в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей. Об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«По количеству ожидаемых гостей ЧМ-2018 по футболу станет беспрецедентным событием для Казани. Подготовка к грандиозному событию в мире спорта в столице Татарстана сейчас ведется по всем направлениям», — сообщил эксперт.

В настоящее время многочисленные проверки проходят все гостиницы и предприятия общественного питания. К предстоящему мероприятию готовятся туркомпании и экскурсоводы. Все они находятся в режиме усиленной подготовки, чтобы событие мирового масштаба встретить на самом высоком уровне.

«Многочисленные гости разместятся в гостиницах, отелях, хостелах и в частном секторе. На сегодняшний день в Татарстане есть пять гостиниц категории «5 звезд», 24 гостиницы категории «4 звезды», 56 гостиниц категории «3 звезды». Остальные объекты – это категория «2 звезды», «1 звезда» и без звезд», — уточнил Сергей Иванов.