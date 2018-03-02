Перед ЧМ-2018 в Татарстане 400 гостиниц, отелей и хостелов прошли классификацию

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 400 гостиниц, отелей и хостелов Татарстана прошли обязательную классификацию и получили соответствующие звезды в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Татарстане есть около 400 средств коллективного размещения гостей. Все они прошли обязательную классификацию и получили соответствующие звезды. Кроме того, туроператоры разместят гостей, которые приедут на матчи в Казань, в ближайших городах: Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске. Мы ожидаем, что из этих городов к нам будут приезжать гости и туристы на игры», — рассказал он.

Вся сфера гостиниц, отелей, мини-отелей и хостелов республики будет принимать гостей ЧМ-2018 по футболу. На сегодняшний день в Татарстане есть пять гостиниц категории «5 звезд», 24 гостиницы категории «4 звезды», 56 гостиниц категории «3 звезды». Остальные объекты относятся к категории «2 звезды», «1 звезда» и без звезд.

«На ЧМ-2018 по футболу в этом году в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей. По количеству ожидаемых гостей это событие беспрецедентным для Казани», — подчеркнул Сергей Иванов.