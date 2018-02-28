Опубликован список критикующих Россию актеров

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Журналисты РИА Новости составили список артистов, выступающих с критикой в адрес России.



Первым в списке значится актер Алексей Серебряков, высказавший мысль о том, что национальная идея страны заключается в «силе, наглости и хамстве».

Актер Анатолий Пашинин также попал в список за высказывания, негативно оценивающие сложившуюся в РФ политическую ситуацию. В августе 2017 года стало известно, что Пашинин воюет в Донбассе в составе Украинской добровольческой армии, которая входит в состав организации «Правый сектор», признанной в России экстремистской и поэтому запрещенной. Он остается российским гражданином, однако возвращаться в страну не хочет.

Дмитрий Дюжев посетовал на недостаточное уважение россиян к его актерской работе. Как оказалось, пассажиры аэропорта не уступили ему место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс.

Актер и режиссер Константин Райкин попал в список за резкую речь на Всероссийском театральном форуме. Народный артист России использовал в ней оборот «некрофильское государство».



Ранее главе Минкульта РФ Владмиру Мединскому предложили не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала эту идею.