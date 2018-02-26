Мединскому предложили не задействовать актеров с антироссийскими взглядами

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность рекомендовать режиссерам не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества подготовил соответствующий запрос министру культуры РФ Владимиру Мединскому, сообщает RT.
«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», – уверен депутат.