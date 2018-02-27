Ахеджакова раскритиковала идею не снимать критикующих Россию актеров

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала идею депутата Государственной Думы Ивана Сухарева не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием, передает РБК.

По мнению актрисы, при реализации предложения парламентария потеряла бы возможность сниматься половина российских артистов. В качестве примера актеров, критически относящихся к сегодняшнему состоянию дел в стране, она назвала себя, Алексея Серебрякова и Михаила Ефремова, добавив, что вообще их очень много.

«Давайте всех к [Кириллу] Серебренникову, под домашний арест, без объяснения, без предъявления обвинения. Вы представляете себе эту демократию, где каждый человек, кто говорит свое мнение, лишается профессии, доступа к исполнению профессиональной деятельности», – с иронией заметила Ахеджакова.

При этом сделанное в беседе с Юрием Дудем высказывание Алексея Серебрякова, которое и вызвало к жизни предложение депутата, артистка сочла справедливым. «Он сказал, что кругом сплошное хамство и наглость, – это правда!» – пояснила она свою позицию.