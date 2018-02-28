(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео с места проведения спецоперации по ликвидации казанского стрелка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.

Сообщение о перестрелке, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», поступило накануне около девяти часов вечера. В одном из домов по улице Авангардной пьяный 37-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по квартире, в которой пряталась его экс-супруга. Помимо женщины внутри квартиры были еще двое взрослых и трое несовершеннолетних детей. Только благодаря быстрой, слаженной и оперативной работе сотрудников Росгвардии никто из детей и жильцов дома не пострадал.

В ходе перестрелки преступник ранил одного из бойцов ОМОН. Мужчину спасти не удалось – он умер в больнице. В ходе спецоперации казанский стрелок был ликвидирован.



