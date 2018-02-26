(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Скрывающегося в Германии организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию ищет Интерпол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что по делу о контрабанде наркотиков уже задержаны пять человек в двух странах – трое россиян и двое аргентинцев.

По информации ФСБ, из незаконного оборота изъяты более 362 кг кокаина, хотя ранее СМИ сообщали о попытке перевезти в 12 чемоданах из Буэнос-Айреса в Москву 389 кг наркотика.

Инициировал расследование обнаруживший подозрительные чемоданы посол России в Аргентине Виктор Коронелли. Запрещенное вещество было тайно от злоумышленников заменено мукой.