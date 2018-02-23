В посольстве России в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Полтора года назад в посольстве России в Буэнос-Айресе нашли крупную партию кокаина. Об этом стало известно лишь сегодня и подтверждено официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, подозреваемые в подготовке партии к отправке задержаны. Среди них были как жители России, так и Аргентины.

Известно, что хозяином груза был сотрудник техсостава здания, который работал в посольстве по срочному трудовому договору. Он хотел переправить 12 чемоданов с кокаином весом почти 400 кг в Европу.

Захарова опровергла данные о том, что в наркотрафике могли быть задействованы дипломатические каналы.