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В посольстве России в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином

23 февраля 2018, 18:30

Сотрудник техсостава здания хотел переправить наркотики в Европу.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Полтора года назад в посольстве России в Буэнос-Айресе нашли крупную партию кокаина. Об этом стало известно лишь сегодня и подтверждено официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, подозреваемые в подготовке партии к отправке задержаны. Среди них были как жители России, так и Аргентины.

Известно, что хозяином груза был сотрудник техсостава здания, который работал в посольстве по срочному трудовому договору. Он хотел переправить 12 чемоданов с кокаином весом почти 400 кг в Европу.

Захарова опровергла данные о том, что в наркотрафике могли быть задействованы дипломатические каналы.


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