В СБ РФ участие самолета Патрушева в антинаркотической операции в Аргентине назвали фейком

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Самолет секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева не мог участвовать в антинаркотической операции в Аргентине, потому что данное воздушное судно не используют в перевозке дипломатической почты и грузов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Совбеза РФ.

По словам источника, информация об обратном является чьими-то фантазиями и фейком, а визит Патрушева в Аргентину не совпадает по срокам с инцидентом.

Ранее в западных СМИ появились данные, что обнаруженный в посольстве России в Буэнос-Айресе кокаин переправили в Москву бортом Патрушева, при этом заменив 400 кг наркотиков на муку.