В Москве арестовали трех человек за попытку контрабанды кокаина из Аргентины

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Тверской суд Москвы заключил под стражу трех человек за попытку контрабанды кокаина из Аргентины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Фигурантами дела стали Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

Решение об аресте было вынесено еще в декабре прошлого года, однако о нем стало известно только после огласки деталей спецоперации российскими и аргентинскими властями.

Срок ареста фигурантов дела продлен до апреля, отметили в суде.

Ранее спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина.