Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Москве арестовали трех человек за попытку контрабанды кокаина из Аргентины

26 февраля 2018, 15:58

Суд продлил арест фигурантов дела о поставке 389 кг кокаина до апреля текущего года.
Организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию ищет Интерпол
РФ и Аргентина не допустили переправку в Россию почти 400 кг кокаина
Полиция Испании обнаружила в ананасах кокаин вместо мякоти
12 кг кокаина нашли на судне, прибывшем в Петербург из Нового Орлеана
В аэропорту Рима задержали бразильянку, пытавшуюся провезти 5 кг кокаина в бюстгальтере

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Тверской суд Москвы заключил под стражу трех человек за попытку контрабанды кокаина из Аргентины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантами дела стали Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. 

Решение об аресте было вынесено еще в декабре прошлого года, однако о нем стало известно только после огласки деталей спецоперации российскими и аргентинскими властями.

Срок ареста фигурантов дела продлен до апреля, отметили в суде.

Ранее спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter