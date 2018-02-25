«Довлатов» получил «Серебряного медведя» на Берлинале

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Художник по костюмам в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад, сообщает РИА «Новости».

Награждение состоялось 25 февраля в Берлине.

Окопная на церемонии вручения награды сказала, что этот приз обязательно поможет в дальнейшей судьбе фильма. Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов отметил, что награда художнику Окопной была ожидаемой.

Обладателем главной награды Берлинского кинофестиваля стал румынский фильм «Не прикасайся» режиссера Адины Пинтилие.

Также кинолента Алексея Германа-младшего «Довлатов» получила приз газеты Berliner Morgenpost. Награда вручается на основе голосования читателей газеты. Режиссер отметил важность победы: теперь о русских людях за рубежом будут знать немного лучше.

Фильм повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова и его друзей, которых не признавала советская власть. В фильме сыграли многие звезды отечественного кино: Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. В роли Довлатова выступил сербский актер Милан Марич.



Ранее фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий на Берлинале.