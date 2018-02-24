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Культура

Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

24 февраля 2018, 16:19

Триллер снят в стиле «скрин-лайф»: все действие происходит на экране компьютера главной героини.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий Берлинале, сообщает РИА «Новости».

Лента была представлена в секции «Панорама». Над фильмом помимо Бекмамбетова также трудились российские сценаристы и монтажеры. Триллер снят в стиле «скрин-лайф»: все действие происходит на экране компьютера главной героини. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять имя из-за охотившихся на нее террористов.

«Профиль» получил приз зрительских симпатий как лучший художественный фильм. Кинолента «Молчание других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара получила награду в этой же категории как лучший документальный фильм.


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