Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий Берлинале, сообщает РИА «Новости».

Лента была представлена в секции «Панорама». Над фильмом помимо Бекмамбетова также трудились российские сценаристы и монтажеры. Триллер снят в стиле «скрин-лайф»: все действие происходит на экране компьютера главной героини. Картина основана на реальной истории французской журналистки, которой пришлось поменять имя из-за охотившихся на нее террористов.

«Профиль» получил приз зрительских симпатий как лучший художественный фильм. Кинолента «Молчание других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара получила награду в этой же категории как лучший документальный фильм.