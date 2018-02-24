«Довлатов» получил приз независимого жюри Берлинского кинофестиваля

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Кинолента режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» получила приз газеты Berliner Morgenpost в рамках Берлинского кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Награда присуждается на основе голосования читателей газеты.

Фильм повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова и его друзей, которых не признавала советская власть. В киноленту вошли записи разговоров поэта Иосифа Бродского. Ее ключевой темой стал нравственный выбор.

Алексей Герман-младший отметил, что рад победе и для него очень важно, что о русских людях за рубежом будут знать лучше.



Ранее сообщалось, что фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий в секции «Панорама» на Берлинале.