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Культура

Фильм «Довлатов» занял второе место в рейтинге Берлинале

18 февраля 2018, 17:28

Первое место рейтинга получил анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Кинолента «Довлатов» Алексея Германа-младшего заняла второе место в рейтинге конкурсных картин Берлинского кинофестиваля, сообщает РИА «Новости».

Фильм в этом году участвует в основном конкурсе Берлинале. Его премьера в рамках кинофестиваля состоялась 17 февраля.

Конкурентами «Довлатова» выступают фильмы Гаса Ван Сента, Бенуа Жако и Уэса Андерсона.

По совокупности оценок кинокритиков фильм получил рейтинг 2,7 балла. Первое место рейтинга, набрав 3,2 балла, получил анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона. Замыкает тройку финалистов картина «Наследницы» парагвайца Марсело Мартинесси с 2,6 балла.

В российском прокате фильм «Довлатов» будет идти четыре дня.


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