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Культура

В Зеленодольском районе высадится звездный десант Татарстана

24 февраля 2018, 07:36

В концерте примут участие Зульфира Шайдуллина, Роберт Ямгуров, ансамбль танца «Казан кичлэре».
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Зеленодольском районе 25 февраля выступят солисты концертного отдела Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Артисты приедут в поселок Нижние Вязовые и село Осиново. В концерте также примут участие Зульфира Шайдуллина, Роберт Ямгуров, ансамбль танца «Казан кичлэре».

Роберт Ямгуров – лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс». В его репертуаре звучит народная музыка, популярные эстрадные композиции, а также романсы.

18 февраля в Азнакаеве и 20 февраля в Тетюшах выступили звезды татарской эстрады. Каждое выступление звезд сцены республики и местных мастеров исполнительского искусства зрители встречали бурными аплодисментами.

Концерты татарских звезд проходят при поддержке Минкультуры РТ.


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