В Зеленодольском районе высадится звездный десант Татарстана

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Зеленодольском районе 25 февраля выступят солисты концертного отдела Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.



Артисты приедут в поселок Нижние Вязовые и село Осиново. В концерте также примут участие Зульфира Шайдуллина, Роберт Ямгуров, ансамбль танца «Казан кичлэре».



Роберт Ямгуров – лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс». В его репертуаре звучит народная музыка, популярные эстрадные композиции, а также романсы.

18 февраля в Азнакаеве и 20 февраля в Тетюшах выступили звезды татарской эстрады. Каждое выступление звезд сцены республики и местных мастеров исполнительского искусства зрители встречали бурными аплодисментами.

Концерты татарских звезд проходят при поддержке Минкультуры РТ.