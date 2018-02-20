Концерты звезд татарской эстрады отгремят в Татарстане

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). С 21 по 28 февраля в городах и районах Татарстана состоятся концерты звезд татарской эстрады. 21 февраля Кукморский и Балтасинский районы посетят ансамбль танца «Казан кичлэре» и популярные эстрадные исполнители Вил Усманов, Айсылу Габдинова и Айдар Габдинов.

22 февраля фольклорно-этнографический ансамбль «Сорнай» и Чулпан Ахметзянова дадут концерт в Заинском районе, а в Сармановском районе выступит Георгий Ибушев. В День защитника Отечества, 23 февраля, в Набережных Челнах публику порадуют Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ, Ильшат Хамадиев, вокальная группа «Ямьле» и исполнители Набережночелнинского колледжа искусств.

На следующий день Рыбно-Слободской район посетят ансамбль танца «Сайдаш» и звезды эстрады Илсаф, Айгуль Гардисламова, Лилия Хайруллина и Айдар Сулейманов.

25 февраля жители поселка городского типа Нижние Вязовые и села Осиново Зеленодольского района смогут увидеть выступления солистов Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, а также насладиться пением Зульфиры Шайдуллиной и обладателя премии «Алтын Барс» Роберта Ямгурова. В этот же день выступят ансамбль танца «Казан кичлэре», группа «Болгар кызлары», Салават Табаев и представитель художественного свиста Вильямс Ахмадуллин.

Трио «Казан егетлэре», Алмаз Ахметзянов, Алина Шарипзянова и Зарина Вильданова посетят с концертами Лениногорский район 26 февраля. Ансамбль танца «Сайдаш», Диля Нигматуллина, Булат Нигматуллин, Салават Табаев выступят в Новошешминском и Черемшанском районе на следующий день, 27 февраля.

В последний день зимы, 28 февраля, трио «Болгар кызлары», Айгуль Бареева, трио «Казан егетлэре», Ильназ Бах и представители Альметьевского музыкального колледжа представят публике Альметьевска и поселка Нижняя Мактама Альметьевского района свои лучшие номера.