В Тетюшах состоялся большой концерт звезд из Казани

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). С концертной программой город Тетюши посетили театр русской песни «Ворожея», заслуженный артист РТ Рамиль Миннегалиев и исполнители Азат и Алсу Фазлыевы, пишет газета «Авангард».

На сцене районного Дома культуры артисты исполнили свои лучшие песни. Песню о Тетюшах на татарском языке подарил зрителям Рамиль Миннегалиев, солистки театра «Ворожея» вдохновили творчеством, умением донести до слушателей настроение каждого музыкального произведения, а под звуки голосов супругов Фазлыевых половина зала пустилась в пляс.

Заместитель главы района Евгений Курков заметил, что насколько многонациональна наша республика, настолько и разнообразным было выступление гостей.

Артистов порадовало большое количество зрителей в будний день. В этот же день исполнители дали концерт в Камско-Устьинском районе.