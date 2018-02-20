В Азнакаеве выступили звезды татарской эстрады

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В городе Азнакаево 18 февраля состоялся большой концерт при участии этнических коллективов и звезд татарской эстрады, пишет газета «Азнакаево».



Во Дворце культуры выступил ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять». Свои лучшие номера также представили Айдар Габдинов, Чулпан Ахметзянова, Фирдаус Нуретдинова, Лейсан Рафикова и творческие коллективы района.





Азнакаевцы встречали каждое выступление звезд сцены республики и местных мастеров исполнительского искусства бурными аплодисментами.





Руководитель ансамбля «Риваять» Руслан Габитов отметил, что в нашей республике столетиями дружно живут самые разные народы, и в дальнейшем необходимо сохранить это единство и сплоченность. Только тогда народ сможет преодолевать любые трудности. Эти убеждения коллектив подтверждает и входящими в их репертуар песнями, танцами разных народов.





На концерте присутствовала разновозрастная публика. Галиаскар и Земфира Сабирзяновы, перешагнувшие восьмой десяток, признались, что специально приехали на концерт, чтобы услышать песни своей молодости.