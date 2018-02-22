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Общество, Культура

Песков прокомментировал слова Серебрякова о «хамской» России

22 февраля 2018, 14:02

Кремль никак не относится к позиции артиста, пояснил пресс-секретарь Президента РФ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Кремле никак не относятся к позиции актера Алексея Серебрякова, заявившего о господстве в России «силы, наглости и хамства». Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Именно три этих понятия артист отнес к существующей в данный момент национальной идее страны.

«Кремль не относится к его позиции», – заявил Песков.

Слова Серебрякова вызвали большой резонанс в обществе. Режиссер Карен Шахназаров счел высказывания «бесчестным» и «некрасивым» для человека, который зарабатывает в России солидные гонорары, а некоторые пользователи даже предложили лишить актера российского гражданства.


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