Песков прокомментировал слова Серебрякова о «хамской» России

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Кремле никак не относятся к позиции актера Алексея Серебрякова, заявившего о господстве в России «силы, наглости и хамства». Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Именно три этих понятия артист отнес к существующей в данный момент национальной идее страны.

«Кремль не относится к его позиции», – заявил Песков.

Слова Серебрякова вызвали большой резонанс в обществе. Режиссер Карен Шахназаров счел высказывания «бесчестным» и «некрасивым» для человека, который зарабатывает в России солидные гонорары, а некоторые пользователи даже предложили лишить актера российского гражданства.