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Общество, Культура

Звезда «Левиафана» увидел национальную идею России в «силе, наглости и хамстве»

21 февраля 2018, 08:48

Достаточно отъехать на небольшое расстояние от Москвы, чтобы вернуться в 90-е годы прошлого века, заметил Серебряков.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сыгравший главного героя в картине Андрея Звягинцева «Левиафан» артист Алексей Серебряков назвал национальной идеей России на данный момент «силу, наглость и хамство». Он сказал об этом в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Актер констатировал, что по-прежнему национальной идеей не являются «ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство». В связи с этим он отметил, что достаточно отъехать на небольшое расстояние от Москвы, чтобы увидеть знакомые по 90-м годам прошлого века моменты.

Кроме того, Серебряков прокомментировал неудачу своего персонажа – борющегося за справедливость автослесаря Николая Сергеева. Артист сравнил поведение героя, типичное, на его взгляд, для жителей России, с поведением жителей Соединенных Штатов.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая – психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право <...>», – подчеркнул собеседник Дудя.

Алексей Серебряков с 2012 года живет в Канаде, но продолжает сниматься в отечественном кино. 


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