Бортко заявил, что Серебрякову не следовало работать и получать деньги в РФ

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Актеру Алексею Серебрякову с его отношением к стране не стоило работать и получать деньги в России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, режиссер Владимир Бортко, передает RT.

«Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек», – подчеркнул кинодеятель.

Ранее Серебряков заявил, что России сейчас не нужны ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство, так как все в стране держится на силе, наглости и хамстве.

Позднее артист не стал оказываться от своих слов. «Я сказал все, что я сказал. Если мне потребуется что-то договорить, я обращусь к господину Дудю и ему договорю», – пояснил он.



Заявление Серебрякова вызвало сильный резонанс среди культурных деятелей России, отмечает Lenta.ru.



Народный артист России Александр Панкратов-Черный привел в пример интеллигентность казаков Краснодарского края, режиссер Андрей Кончаловский назвал высказывание Серебрякова «одним из миллиона других» мнений, а Эдита Пьеха посоветовала ему обратиться к врачу.

Актер, который сейчас проживает в Канаде с женой и двумя приемными сыновьями, снимается в России. В интервью Дудю он признался, что его рабочий день оценивается в 300 – 400 тыс. рублей.