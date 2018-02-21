Панкратов-Черный не согласился с мнением Серебрякова о национальной идее

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру, народному артисту России Александру Панкратову-Черному не понравилось заявление актера Алексея Серебрякова о национальной идее РФ, заключающейся в «силе, наглости и хамстве». Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

По его мнению, многое в жизни зависит от воспитания и родителей. И хамством, по его словам, человека не награждает природа, многое в него вкладывают родители.

«Если человек родился хамом, то хамом и останется, и перевоспитать его никак нельзя», – отметил Панкратов-Черный.

Ранее звезда картины Андрея Звягинцева «Левиафан» заявил, что России не нужны ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство. Все держится на силе, наглости и хамстве, считает он.