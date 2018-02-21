Звезда «Левиафана» Алексей Серебряков впервые рассказал о приемных детях

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Сыгравший главного героя в картине Андрея Звягинцева «Левиафан» актер Алексей Серебряков впервые рассказал о своих приемных детях видеоблогеру Юрию Дудю, сообщает «СтарХит».



На YouTube-канале «вДудь» артист рассказал, что у него двое приемных детей. Сначала с женой Марией они усыновили двухлетнего Даниила, а затем двухлетнего Степана. Сейчас старшему сыну 15 лет, младшему – 14.



Серебряков признался, что с ужасом ждет того момента, когда дети покинут семью. «К сожалению, я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Во всяком случае на дорожке в Каннах я такого счастья не испытываю», – поведал Алексей Серебряков.



Артист рассказал, что с Машей у них не получилось завести своих детей, поэтому Степан и Даниил стали для них родными. Серебрякову мало что известно о родителях мальчиков – лишь то, что написано в картах. Артист выразил сожаление, что не смог усыновить еще детей – из-за «закона Димы Яковлева», принятого в 2012 году. Жена Мария является гражданкой Канады.



На сегодняшний день вся семья проживает в Канаде, однако артист работает в России. Его съемочный день стоит 300 – 400 тысяч рублей.



Воспитывая детей, Серебряков бывает строгим. Например, он повысил голос на сыновей из-за курения, так как не хочет, чтобы они повторяли его ошибки. Однако все желания и помыслы актера связаны с его близкими людьми. «Я мечтаю гордиться своими детьми и умереть в один день с женой», – рассказал актер Юрию Дудю.