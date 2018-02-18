СМИ: Напавший на прихожан в Кизляре был членом «спящей ячейки» ИГ*

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Открывший стрельбу по возвращавшимся со службы прихожанам в дагестанском городе Кизляре 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов был членом «спящей ячейки» запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Правительстве региона и МВД России.

По информации собеседников издания, Халилов принес присягу террористической группировке в прошлом году. При этом, как сообщалось ранее, он не состоял на учете в правоохранительных органах и не считался приверженцем одной из радикальных идеологий.

Сейчас в доме родителей стрелка в селе Кидеро проходят обыски, ведется проверка связей преступника, добавил источник в МВД.

Ранее стало известно, что злоумышленник начал стрелять из охотничьего ружья по людям, выходившим из кизлярского храма Георгия Победоносца после завершения богослужения.

На месте погибли четыре женщины, пятая позднее скончалась в больнице. Таким образом, всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая самого нападавшего. Еще пять человек получили ранения.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.