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СМИ: Кизлярский стрелок не был приверженцем радикальных идеологий

18 февраля 2018, 18:14

Открывший огонь по праздновавшим Масленицу не состоял на учете в правоохранительных органах.
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В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по толпе во время празднования Масленицы

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Открывший стрельбу по возвращавшимся со службы прихожанам в дагестанском городе Кизляре не состоял на учете в правоохранительных органах и «не относился ни к каким радикальным течениям». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах региона.

Ранее стало известно, что неизвестный в Кизляре начал стрелять из охотничьего ружья по людям, праздновавшим Масленицу. Инцидент произошел около 16.30. Преступник уничтожен.

Согласно информации МВД по Дагестану, в результате инцидента погибли четыре человека и четыре были ранены. Среди раненых – двое сотрудников правоохранительных органов. При этом дагестанский Минздрав сообщает о пяти раненых, которые госпитализированы в Кизлярскую ЦРБ. 


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