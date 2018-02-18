Напавший на прихожан в Кизляре опознан

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Опознан открывший стрельбу по возвращавшимся со службы прихожанам в дагестанском городе Кизляре. Им оказался 22-летний местный житель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

При этом ТАСС со ссылкой на осведомленный источник передает, что стрелок был уроженцем Цунтинского района Дагестана. Его причастность к боевикам проверяется, хотя ранее РИА «Новости» рассказало, что нападавший не состоял на учете в правоохранительных органах и не был приверженцем радикальных течений.

Ранее стало известно, что неизвестный в Кизляре начал стрелять из охотничьего ружья по людям, праздновавшим Масленицу. Нападение было совершено около 16.30. Преступник уничтожен.

В результате инцидента погибли пять человек, включая самого стрелка. Все остальные погибшие – женщины, отмечает пресс-служба МВД по Дагестану. Ранения получили, по разным данным, четыре или пять человек, они госпитализированы.

Следственное управление СКР по региону возбудило дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» Уголовного кодекса РФ.