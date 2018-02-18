Число погибших при нападении на прихожан в Кизляре увеличилось

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Число жертв нападения на возвращавшихся со службы прихожан в дагестанском городе Кизляре увеличилось до пяти. Раненая женщина скончалась на операционном столе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

Таким образом, всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая самого стрелка. Состояние еще двух из четырех оставшихся в живых раненых врачи оценивают как тяжелое, добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что неизвестный в Кизляре начал стрелять из охотничьего ружья по людям, выходившим из храма Георгия Победоносца после завершения богослужения. На месте погибли четыре женщины. Жертв могло бы быть больше, если бы верующие не успели закрыть двери в церковь, рассказал РБК ее настоятель – отец Павел Каликин.

Нападавший опознан как 22-летний местный житель. По информации источника ТАСС, он был уроженцем Цунтинского района Дагестана. «Интерфакс» называет и его фамилию – Халилов. При этом, по данным агентства, рядом с молодым человеком во время стрельбы находилась его жена, которая сейчас задержана.

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» Уголовного кодекса РФ.