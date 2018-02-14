СМИ: Под ударом коалиции в Сирии погибли более 100 «русских наемников»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Под ударом коалиции во главе с США 7 февраля в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишут «Ведомости».

Напомним, ранее было известно о пятерых жертвах атаки: Алексее Ладыгине из Рязани, Станиславе Матвееве и Игоре Косотурове из Асбеста Свердловской области, бывшем нацболе Кирилле Ананьеве и казачьем сотнике Владимире Логинове.

Новые цифры Bloomberg назвало «крупнейшим со времен холодной войны столкновением граждан стран, бывших в ней противниками».

Минобороны ранее отмечало, что российских военнослужащих в районе разграничения в долине реки Евфрат не было.

Благодаря CNN стали доступны кадры авиаудара коалиции США в САР.