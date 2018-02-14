В Кремле журналистов призвали не верить информации о гибели россиян в Сирии

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Кремль призывает российские СМИ не доверять «ошибочной» информации о гибели россиян в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли в России введен траур по погибшим в САР 7 февраля россиянам.

«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных», — обратился Песков к журналистам.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что не понимает сути вопроса о трауре, поскольку Кремлю о погибших ничего неизвестно. «Нам тоже (неизвестно), поэтому вопрос ваш не понимаем», — сказал он.

Сегодня стало известно, что под ударом коалиции во главе с США 7 февраля в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников»: новые цифры привело агентство Bloomberg. Ранее сообщалось о пяти погибших при той атаке россиянах.