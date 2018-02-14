Стали известны подробности авиаудара коалиции США по российским наемникам в Сирии

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Авиаудар коалиции во главе с США по россиянам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля являлся самообороной. Об этом заявил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харриган. По его словам, таким образом коалиция ответила на «ничем не вызванную согласованную атаку с использованием артиллерии и танковых снарядов на позиции SDF («Сирийских демократических сил»)».

«Мы никого не провоцировали и начали защищаться только тогда, когда увидели, что к нам приближается враг»,— приводит слова Харригана «Коммерсант».

Американский военнослужащий подчеркнул, что перед нанесением удара коалиция связалась по телефонной линии с российской стороной и предупредила о нем. «После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», — сказал Харриган.

Сегодня стало известно, что под ударом коалиции во главе с США 7 февраля в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников»: новые цифры привело агентство Bloomberg. Ранее сообщалось о пяти погибших при той атаке россиянах. По официальным данным Пентагона, при авиаударе погибли около 200 человек, сражающихся на стороне сирийского Правительства.