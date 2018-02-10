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Политика

Начштаба ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей за 36 лет

10 февраля 2018, 21:15

По словам бригадного генерала Томера Бара, израильтяне добились «полного оперативного успеха».
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Сегодняшняя операция авиации Армии обороны Израиля против сирийской ПВО стала крупнейшей за последние 36 лет, со времен операции «Мир Галилее». Об этом заявил начальник штаба израильских ВВС бригадный генерал Томер Бар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу АОИ.

Последний раз израильские летчики настолько масштабно действовали против противовоздушной операции Сирии в 1982 году, во время операции против поддерживаемых этой страной палестинских группировок в Ливане, подчеркнул генерал.

Бар заметил, что ВВС Израиля провели «развернутое наступление в сложных условиях». И добавил: «Это полный оперативный успех – и на этапе перехвата беспилотного летательного аппарата, и при подавлении источников огня, и в последующих ответных действиях».

Вначале израильтяне уничтожили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник, идентифицированный как иранский. Затем восемь их самолетов F-16I Sufa нанесли удар по авиабазе на территории Сирии, где размещались дроны.

При этом сирийской ПВО удалось сбить один из истребителей АОИ, который упал на территории Израиля. Оба пилота госпитализированы. В ответ были нанесены удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе – по трем зенитно-ракетным батареям и четырем иранским объектам. 


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