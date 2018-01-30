Пентагон опубликовал видео перехвата российским истребителем самолета-разведчика США

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Военно-морские силы Соединенных Штатов опубликовали видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries II над Черным морем, который американская сторона сочла небезопасным.

Короткий ролик выложила на YouTube пресс-служба 6-го флота ВМС США, дислоцированного в Средиземном море. На нем запечатлен момент, когда российский истребитель пересек траекторию полета американского самолета-разведчика.

«Этот перехват был признан небезопасным из-за того, что Су-27 приблизился на расстояние пяти футов (около полутора метров – прим. Т-и) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27», – отмечается в комментарии, сопровождающем видео.

Ранее Государственный департамент США призвал РФ прекратить «небезопасные действия», которые увеличивают риск столкновений в воздухе и несут угрозу экипажам самолетов обеих сторон.

При этом Министерство обороны России заявило, что при перехвате американского самолета РЭБ российский истребитель не совершал каких-либо опасных маневров.