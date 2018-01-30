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Госдепартамент раскритиковал перехват российским истребителем разведчика США

30 января 2018, 06:43

В инциденте американская торона увидела пренебрежение международными нормами и соглашениями.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов раскритиковал перехват российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries II над Черным морем, передает ТАСС.

Представитель ведомства Хизер Нойерт увидела в инциденте «последний по времени пример российский военной деятельности, пренебрегающей международными нормами и соглашениями».

В связи с этим она призвала РФ прекратить «небезопасные действия», которые увеличивают риск столкновений в воздухе и несут угрозу экипажам самолетов обеих сторон.

Ранее Министерство обороны России заявило, что при перехвате американского самолета РЭБ российский истребитель не совершал каких-либо опасных маневров.

При этом Пентагон счел инцидент небезопасным, так как Су-27 ВКС РФ приблизился к EP-3 ВМС США на расстояние в пять футов (около полутора метров) и пересек его маршрут. 


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