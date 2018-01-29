(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Над Черным морем был перехвачен самолет-разведчик США. P-3 Orion зафиксировал российский истребитель, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным СМИ, у американского самолета была определенная миссия, которую не удалось завершить из-за вмешательства истребителя РФ. По словам американских официальных лиц, перехват P-3 Orion российское воздушное судно произвело небезопасно – оно приблизилось к разведчику примерно на полтора метра.

ВКС РФ неоднократно фиксировали полеты самолетов-разведчиков у границ России. Бывали случаи, когда на их перехват вылетали по пять раз в неделю.