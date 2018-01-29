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Политика

Минобороны опровергло данные об опасном сближении истребителя РФ с самолетом США

29 января 2018, 22:43

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что российский Су-27 помешал самолету ВМС США завершить свою миссию.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российский истребитель, вылетевший на перехват самолета-разведчика США, обнаруженного над Черным морем, не допускал с ним опасного сближения. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишут «Известия».

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что российский Су-27 помешал самолету ВМС США завершить свою миссию, приблизившись к нему на расстояние полутора метров.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что перехватил самолет ЕР-3Е «ARIES II», а не «Орион», как сообщало CNN.


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